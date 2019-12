Vulkanudbrud - flere savnes

Mandag 9. december 2019 kl. 05:34Den aktive vulkan Whakaari i New Zealand er i udbrud, og der er ikke noget overblik omkring mennesker, der befandt sig i området. Flere savnes. Ifølge aktuel info er flere desuden livfarligt kvæstet. En større redningaktion er sat iværk ved hjælp af helikoptere, og der er oprettet et katastrofecenter til behandling af ofre.Det er nu sidst på eftermiddagen i New Zealand, som er 12 timer forud for dansk tid.Whakaari var sidst i udbrud i efteråret 2017.