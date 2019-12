Heftig brand og giftig røg fra boligejendom - alle evakueret

Søndag 8. december 2019 kl. 15:32En stor boligejendom i 3 etager i nordøstjyske Hobro står i flammer. Alle beboere er evakueret, og der står flammer ud af taget i hele ejendommen, ligesom giftig røg i store mængder lægger sig over hele området. Røgen rammer også det nærliggende sygehus. Politiet har udsendt advarsel.Branden opstod i en af den store boligejendoms lejligheder. Der er risiko for, at den breder sig til naboejendommen, den er sammenbygget med.