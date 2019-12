Mange håndfulde arbejdere er indebrændt i taskefabrik

Søndag 8. december 2019 kl. 14:33En ny katastrofe er passeret for arbejdere i stort antal i den indiske hovedstad Delhi. De første 40-50 meldes indebrændt i en taskefabrik, hvor de sov i morgenstunden, da ilden brød ud. Et tilsvarende antal er reddet, men dødtallet forventes at stige (formentlig betydeligt).Der er ingen oplysninger om årsagen til den dødbringende brand, som hurtigt fik omspændt hele det adskillige etager høje kompleks af flammer.