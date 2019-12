Gå ikke tilbage til en fuser og saml intet op - kvinde kvæstet

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 8. december 2019 kl. 12:36En ikke nærmere identificeret kvinde er i dag på operationbordet, efter at hun i aftes fik sin ene hånd meget alvorligt kvæstet af fyrværkeri. Et kanonslag blev kastet efter hende på gaden på Nørrebro i København, hvilket hun samlede op - hvorefter det eksploderede i hendes hånd.Kanonslaget blev kastet af en gruppe lystige personer, som politiet nu gerne vil i kontakt med.Den dramatiske hændelse giver anledning til at repetere rådene om - ikke at gå tilbage til en fuser og ikke samle noget op. Fyrværkeri kan være særdeles farligt, som dette eksempel viser.