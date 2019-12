Byernes by er snart i stedet de stadige gadekampes by

Lørdag 7. december 2019 kl. 21:50Frankrig kastes længere og længere ud i social og politisk uro. Folket kæmper for dagen og vejen og imod bureaukratiets uendelige forsøg på at skabe forringelser. Senest en pensionreform, som har ført til strejker og i dag demo i de store byer over hele landet. Hvorved byernes by Paris er blevet forvandlet til gadekampenes by.En forvandling, der ikke mindst har stået på det seneste år. Igen i dag var der brutale kampe mellem folket og politiet. En usympatisk situation ude af trit med demokratiske idealer.