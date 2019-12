Børn halvdelen af 20 dræbte i brutalt bombe-angreb

Lørdag 7. december 2019 kl. 19:42Mindst 8 af 20 dræbte i den nordvestlige syriske provins Idlib i dag var børn. Over dobbelt så mange blev kvæstet. Gerningansvarlige var syrisk militær og russiske styrker. Sammen gennemførte de et voldsomt bombardement bl.a. ved brug af såkaldte klyngebomber. Uhyggeligt og ufatteligt.De modbydelige bomber blev kastet fra henholdsvis helikoptere og bombefly. Hvilket også fandt sted adskillige andre steder i Syrien, hvor mange civile ligeledes blev enten dræbt eller alvorligt kvæstet. Der er endnu ikke overblik over de menneskelige lidelser.