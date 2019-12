49-årig mand død - kørte ind bagi parkeret lastbil

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 7. december 2019 kl. 19:12Et par døgn efter en dramatisk og brutal ulykke på en rasteplads ved motorvej E20 mellem fynske Middelfart og Odense er en 49-årig mand død. Han blev meget alvorligt kvæstet bragt på sygehus, hvor det altså ikke lykkedes lægerne at redde hans liv. Hans bil blev totalt smadret ved kollisionen.Den sandsynlige forklaring på den tragiske ulykke er, at den nu døde mand overså lastbilen og muligvis også kørte ind på rastepladsen med for høj hastighed.