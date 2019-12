Usædvanligt! - 2 butiktyve er varetægtfængslet 14 dage

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 7. december 2019 kl. 09:48Der må være andet og mere end butiktyveri indblandet i en sag, som på usædvanligvis gik udover 2 rumænske kvinder i vestjyske Esbjerg i går. De blev nemlig varetægtfængslet 14 dage, selvom butiktyveri normalt "kun" fører til store bøder. Ligesom de begge har tilstået at have haft fingrene i andres værdier.Kvinderne havde været på rov i et shoppingcenter i Esbjerg, ligesom de også har haft forbindelse til butiktyveri i østjyske Horsens.