Danske håndbold-kvinder er videre i VM-kampen

Fredag 6. december 2019 kl. 15:20Håndbold-VM for kvinder er i fuld gang med Japan som værtland, og for lidt siden har Danmark spillet sig videre til mellemrunden ved at besejre de franske verdenmestre med 20-18. Det skete i en meget spændende match, som først blev helt afgjort, da de danske kvinder udnyttede et straffekast i allersidste minut.Der er nu et par døgns pause, indtil kampene i mellemrunden fløjtes igang.