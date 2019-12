Mand dræbt i voldsom kollision mellem 2 biler i vejkryds

Fredag 6. december 2019 kl. 00:17En 44-årig mand blev sent torsdag eftermiddag dræbt i en voldsom kollision mellem 2 biler i et vejkryds ved nordjyske Sindal mellem Hjørring og Frederikshavn. Manden blev meget alvorligt kvæstet bragt til universitetsygehuset i Ålborg, hvor lægerne imidlertid måtte opgive at redde hans liv.2 andre personer i bilerne blev lettere kvæstet i den dramatiske ulykke.