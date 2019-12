Snart nytår - bombeeksperter måtte rydde kælderrum

Torsdag 5. december 2019 kl. 15:32Så at sige hver tid på året går politiets jagt på et eller andet ind. Lige nu er det snart nytår, og så er fyrværkeri i fokus. Som aktuelt i et boligområde i bydelen Sædding i vestjyske Esbjerg, hvor en 22-årig mand havde samlet livfarlige bomber og kanonslag i et kælderrum. Bombeeksperter blev tilkaldt for at fjerne krudtet.Den unge mand havde øjensynligt købt fyrværkeriet i udlandet med henblik på at sælge det videre.