Strejke i København lufthavn rammer passagerers bagage

Onsdag 4. december 2019 kl. 14:17Det tager oftest tid nok at få udleveret bagagen i lufthavnene, men lige nu vil det tage endnu længere tid for nogle af de mange passagerer i lufthavnen i København. Hvor der nemlig er udbrudt strejke hos et af de 6 firmaer, som står for den såkaldte bagage håndtering.Aktionen er rettet imod den virksomhed, der bl.a. har med bagagen til luftfartselskabet Norwegians fly at gøre. Indtil videre er der ikke aflysninger, men bebudet forsinkelser i bagage udleveringen.