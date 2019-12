Chauffør klemt ihjel mellem sit førerhus og en anden lastbil

Onsdag 4. december 2019 kl. 11:24En tragisk ulykke udspillede sig ved midnattid ved en virksomhed i østjyske Vejle. Idet en 57-årig lastbilchauffør blev klemt ihjel mellem sit førerhus og en anden lastbil. Det var den anden lastbil, som bakkede og klemte ham op imod førerhuset. Tilkaldt redning kunne intet stille op for at bringe chaufføren tilbage til livet.Den tragiske ulykke begyndte med, at de 2 lastbiler ramte hinanden. Derfor steg den efterfølgende dræbte chauffør ud for at bese skaderne, mens den anden chauffør bakkede tilbage. Derved skete den skæbnesvangre ulykke.