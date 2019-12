Mand dræbt - påkørt af tog på københavnsk station

Tirsdag 3. december 2019 kl. 20:25En ikke nærmere identificeret mand blev til aften dræbt, da han blev påkørt af et tog på den københavnske Ny Ellebjerg station få kilometer før hovedbanegården. Der foreligger ikke detaljer om ulykken (sandsynligvis et nyt tilfælde af selvmord). Såvel togtrafik mellem landsdelene som regionalt har siden været indstillet.Togdriften er netop nu ved at blive genoptaget, efter at politi og redningfolk har afsluttet indsatsen på stationen.