Tyveri af design-møbler fra uddannelser - indbrud?

Tirsdag 3. december 2019 kl. 16:39Det kan ikke udelukkes at have noget med tidspunktet på året at gøre, at der i nat blev stjålet design-møbler i midtjyske Herning. Et stort antal stole af arkitekterne Arne Jacobsen og Nanna Ditzel er forsvundet fra handel- og ingeniøruddannelserne (der hører under Århus Universitet) i byen.Politiet er indtil videre på bar bund, men har konstateret, at der ikke er tegn på indbrud. Hvorfor man nu forsøger at finde ud af, hvordan de ubudne gæster har båret sig ad.