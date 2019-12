Fut-fut på vej ud ad døren - jernbanedirektør siger op

Tirsdag 3. december 2019 kl. 13:20Efter mindre end 4 år som direktør for Banedanmark har Per Jacobsen (55 år) sagt op. Der skal en ny til at "føre kampen videre", lyder det fra jernbanedirektøren, alt imens han gør klar til at futte ud ad døren. Han lægger ikke skjul på de vanskeligheder, der præger udviklingen af jernbane driften i Danmark.Per Jacobsen bliver på posten indtil hans efterfølger er udpeget.