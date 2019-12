Statminister går af - der er krise i den finske regering

Tirsdag 3. december 2019 kl. 11:525-parti regeringen i Finland er under opløsning, efter at statminister Antti Rinne netop har meddelt, at han går af. Den direkte årsag er, at regering-partneren Centerpartiet ikke længere har tillid til den socialdemokratiske statminister. Hvor krisen ender er endnu helt uvist.Konflikten bunder i voldsom turbolens i det finske postvæsen. Hvor man flytter rundt på ansatte og forringer deres vilkår bl.a. sætter dem ned i løn. Det har længe ført til strejker, og situationen ser ud til lige nu at eskalere. Netop denne konflikt kritiseres statminister Antti Rinne for at have håndteret kluntet - og løjet om sagen over for det finske parlament.