Aftale om finanslov 2020 mellem røde og radikale - fokus på unge

Mandag 2. december 2019 kl. 23:12Den socialdemokratiske mindretal regering, de øvrige røde partier i Folketinget og de radikale - og med støtte fra Alternativet, har indgået aftale om finanslov 2020. Hvori fokus på børn og unge vejer meget tungt. Det gælder bl.a. nye minimum normeringer i børneinstitutioner, flere lærere i skolerne, tilskud til ungdomuddannelser og afskaffelse af uddannelseloft. Vidtrækkende beslutninger, hvoraf det for nogle iøvrigt vil tage tid at gennemføre. På sundhedområdet står en pil opad med hensyn til flere sygeplejersker (1.000 er målet) og indsats mod rygning. Klimaet og den grønne omstilling har et helt eget kapitel med bl.a. et skub fremad for grønne busser og taxier, samt el-biler. Også kulturen får et skulderklap, idet tidligere vedtagne betydelige besparelser bliver annulleret. Finansieringen betyder stigende afgifter og nye skatter.Aftalen om finanslov 2020 kan studeres på www.fm.dk - finansministeriets website.