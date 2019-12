Nævningeting i Næstved kaster ung skolelærer 6 år i fængsel - voldtægt

Mandag 2. december 2019 kl. 21:28En usædvanlig og på alle måder tragisk sag har fundet sin foreløbige afgørelse i retten i Næstved. Hvor et nævningeting har idømt en 32-årig skolelærer (mand) 6 års fængsel for voldtægt af en skoleelev (13-årig pige), samt trusler mod hende og hendes familie. Desuden flere forhold af blufærdighedkrænkelse overfor andre elever. Læreren har alene tilstået blufærdighedkrænkelse, men derudover nægtet sig skyldig. Han udbad sig betænkningtid med hensyn til anke af dommen. Nævningetinget tillagde i vurderingen af skyldspørgsmålet afgørende vægt på elevens forklaring, samt DNA-spor. Ved udmåling af fængselstraffen lagde man vægt på, at lærerens overgreb fandt sted over en lang periode på 5 måneder, og at han var lærer for den 13-årige pige.Ved dagens dom blev læreren desuden forbudt at beskæftige sig med børn og unge under 18 år indtil videre, såvel erhvervmæssigt som i fritiden.