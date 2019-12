Smykke-kunstner går konkurs - måske kan firmaet sælges

Mandag 2. december 2019 kl. 12:15Trods salg af sine smykker i 500 butikker fordelt over 50 lande, så er det slut for den danske smykke-kunstner Louise Kragh, der går konkurs. Måske kan firmaet sælges, men det er endnu uvist. Eventyret begyndte for 15 år siden, men som alt stort har de økonomiske problemer tårnet sig op.Der er afsagt konkursdekret over Louise Kragh.dk ApS, som i seneste regnskab for 2018 havde 2,9 millioner kr. i underskud og en gæld på 6,7 millioner kr.