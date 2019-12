TV-skuespiller død

Mandag 2. december 2019 kl. 10:27Den amerikanske skuespiller Shelley Morrison er død 83 år. Hun var primært kendt fra sine mange roller i over 150 TV-serier. Respekteret i sin 55 år lange karriere for forskellige roller, hvoraf nogle gav hende ekstra opmærksomhed. Eksempelvis som den iltre hushjælp i serien "Will & Grace" 1999-2006.Shelley Morrison blev født i New York, men uddannede sig i skuespil kunsten i Los Angeles. Hun blev ramt af lungekræft i 1988, men levede altså længe dermed - indtil hjertet indenfor det sidste døgn sagde stop.