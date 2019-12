Lagde fælder for ubudne gæster - gik selv i en og blev dræbt

Søndag 1. december 2019 kl. 22:13En 65-årig mand i den lille amerikanske østkyststat Maine er død. Han havde lagt fælder for ubudne gæster i sit hus, men gik selv i en af dem og blev dræbt. Manden blev skudt af et af sine egne våben. Endnu er det ikke opklaret, hvordan ulykken skete, men politiet fandt andre livfarlige fælder, da man dukkede op.Det er ikke usædvanligt, at der findes dødbringende fælder i amerikanske hjem. Men det er til gengæld ikke sædvanligt, at ejermanden selv går i en af dem.