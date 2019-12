Bombe forstyrrede søndagfreden - nu er den flyttet ud af storby

Søndag 1. december 2019 kl. 20:31En kæmpe bombe fra 2. verdenkrig har forstyrret søndagfreden i norditalienske Torino. Hvor titusindvis af byens over 2 millioner indbyggere enten har været evakueret eller selv har foretrukket at søge et andet sted hen. Nu er den over 200 kg tunge gamle bombe flyttet ud af byen, og den vil derefter bliver sprængt.Alt har været lukket i et stort område omkring stedet i centrum, hvor bomben blev fundet. I morgen fungerer alt igen normalt i den dynamiske industriby.