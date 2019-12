Day-O sangens far død

Søndag 1. december 2019 kl. 18:01Den amerikanske sangskriver Irving Burgie er død 95 år. Han var far til en af verdens mest kendte sange og melodier "Jay-O" - som bragte calypso musikken og sangeren Harry Belafonte rundt i hele verden. Et naturtalent i musikkens verden har afsluttet livet, men hans toner lever videre.Irving Louis Burgie blev født i Brooklyn, New York. Hans musik har solgt i over 100 millioner eksemplarer. Hvilket eftermæle! Han døde som følge af hjerteproblemer, et menneske slidt op.