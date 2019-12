Sjællandsk kro brandhærget

Søndag 1. december 2019 kl. 17:08Det er endnu uklart, hvor slemt det står til i forbindelse med, at Støvlet Katrines Hus ved Pedersborg sø i vestsjællandske Sorø lige nu er brandhærget. 2 personer er bragt på sygehus, fordi de har været udsat for meget intensiv røgudvikling. Det vælter ud med røg gennem kroens stråtag.Brandalarmen indløb for lidt over 1 time siden, og alle i ejendommen blev øjeblikkeligt evakueret.