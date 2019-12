Mobiltelefon brugere skal lade sig ansigt-identificere

Søndag 1. december 2019 kl. 06:07Nye krav for hundredvis af millioner mobiltelefon brugere i kæmpe landet Kina får virkning fra i dag. Hvor de skal identificere sig med ansigt scanning. Det er et nyt vidtrækkende skridt henimod den fuldstændige kontrol af indbyggerne i hænderne på det kommunistiske styre.De fleste andre politiske ideologier er imidlertid ikke bedre, hvad regulering og kontrol angår. Europa halter kun lidt bagefter, men også i landene her er kontrollen uhyggelig fremskreden. Spørgsmålet er, hvem har styr på hvem - og hvad fører det reelt med sig af fordele og ulemper?