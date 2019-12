2 mænd i brutalt kniv-opgør på strøget i København

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 30. november 2019 kl. 22:43Mange mennesker overværede i aften et brutalt kniv-opgør på strøget i København og derefter anholdelse af gerningmanden. Offeret blev skåret i halsen og befinder sig på Rigshospitalet, formentlig udenfor livfare. Manden med kniven blev anholdt på en restaurant under dramatik med flere håndfulde politibetjente.De 2 ikke nærmere identificerede mænd kender hinanden. Ingen af dem er endnu villige til at udtale sig efter opgøret.