Den kongelige slotby Gråsten uden elektricitet i aften

Lørdag 30. november 2019 kl. 21:48Elektriciteten forsvandt bare uden videre i den sydjyske slotby Gråsten i aften. En afbrydelse omfattende over 3.600 kunder forventet at vare mindst et par timer. Om elektriciteten midt på aftenen er kommet igen, er endnu uklart. Der foreligger ingen oplysninger om årsagen til el-udfaldet.I Gråsten, hvor kongefamiliens sommerslot befinder sig, er el-selskabet Sydenergi med hjemsted i Esbjerg leverandør.