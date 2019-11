Tragedie! - en lille pige er død og dagplejeforløb efterforskes

Lørdag 30. november 2019 kl. 14:01En 1-årig pige er i nat død på universitetsygehuset i Århus, hvortil hun blev bragt på et endnu ikke angivet tidpunkt efter at have været i dagpleje i går. Såvel kommunen (Herning) som politiet undersøger den tragiske sag. Hvorom ingen endnu har fundet anledning til at give nærmere orientering.Dagplejen i Herning henviser til politiet, som alene oplyser, at man efterforsker sagen.