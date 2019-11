3 dræbt i voldsomt kniv-drama ved og på London Bridge

Lørdag 30. november 2019 kl. 07:32Tilfældige mennesker blev udsat for et voldsomt kniv-angreb ved og på den nordlige del af London Bridge i går eftermiddag. 1 kvinde og 1 mand blev dræbt, mens 2 andre kvinder og 1 mand blev alvorligt kvæstet og befinder sig på sygehus. Manden med kniven blev skudt og dræbt af politiet.Der er endnu ikke oplysninger om ofrene, mens den dræbte gerningmand var en 28-årig mand, som blev prøveløsladt fra fængsel for 1 år siden. Han var dømt for terrorisme i 2012. Også hans aktion i London i går betegnes af politiet som terror.