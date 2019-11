Igen en dansk spil-millionær i Eurojackpot - 2,8 millioner kr.

Lørdag 30. november 2019 kl. 00:27De store gevinstpuljer i Eurojackpot blev ganske vist ryddet i sidste uge, og med en dansk mange-millionær til følge. Det forhindrede imidlertid ikke, at der igen var en dansk spiller, som blev millionær ved denne weekends start. En 2. præmie til 2.893.796 kr. er faldet ned i turbanen et eller andet sted i landet.Ingen ramte imidlertid plet, hvorfor 1. præmie puljen igen er under opbygning. Til i næste uge 146 millioner kr.