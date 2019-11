Bjergbestiger styrtet 300 meter i døden - kammerat reddet

Fredag 29. november 2019 kl. 12:25Den verdenkendte amerikanske bjergbestiger Brad Gobright er død 31 år. Han er styrtet i døden under klatring i mexicanske bjerge sammen med en kammerat, der reddede sig ved en tilfældighed. Brad Gobright styrtede 300 meter i dybet og var hverken sikret eller beskyttet på nogen måde.Meddelelsen om den unge bjergbestigers død tages imod med bestyrtelse, selvom alle ved, at hans helt frie form for klatring indebar betydelig risiko.