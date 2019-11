Brutalt og blodigt døgn i Irak - omkring 40 dræbt i gaderne

Fredag 29. november 2019 kl. 00:25Danmark vil sende danske soldater til Irak for at stå i spidsen for Nato-missioner. Dødsenfarligt. Hvilket illustreres af det seneste døgn i landet. Brutalt og blodigt, og med omkring 40 dræbt i gaderne. Folket protester, demonstranterne skydes ned med skarpt - og falder som fluer for kugleregnen.Irak er ved at udvikle sig til en krudttønde, som det er svært at se en løsning omkring. Det har danske soldater ingen chancer for at ændre på. Derimod placeres de i kampzonen, i en risikabel mission.350 er dræbt i gaderne i Irak siden folkets opstand tog sin begyndelse i starten af oktober.