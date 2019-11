Tragedie - mor skød handicappet søn og begik efterfølgende selvmord

Torsdag 28. november 2019 kl. 23:42Politiet har indtil i dag dækket over en tragedie i landsbyen Skuldelev ved Roskilde fjord. Hvor der blev fundet 2 livløse i et hus i går. Det har nu vist sig, at en 52-årig kvinde havde skudt sin 16-årige handicappede søn, hvorefter hun begik selvmord. Der hersker chok blandt beboerne i landsbyen og især blandt naboerne, som ikke havde observeret noget urovækkende forud for den katastrofale hændelse. Den nu døde kvinde betegnes som en rigtig god mor, der engagerede sig i sønnens udviklingproblemer og ofrede sig herfor. Sandsynligvis blev det for meget, steg hende over hovedet. Der foreligger ingen detaljer om hændelseforløbet, som helt øjensynligt også vækker foruroligelse i politiet.Det var bekymret familie, der slog alarm i går, fordi man ikke kunne få kontakt til mor og søn.