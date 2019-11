Ubehageligt! - politi skød en uligevægtig mand i benene

Torsdag 28. november 2019 kl. 14:03Der har aldrig været så mange tilfælde af, at politi skyder mod folk, som nu. Igen sent i aftes foregik en sådan ubehagelig hændelse i en lejlighed på Nørrebro i København. Hvor en uligevægtig mand blev ramt af 2 skud i sine ben. Politiet begrunder skyderiet med, at manden var til fare for både sig selv og politibetjentene.Manden havde ifølge politiets oplysninger påført sig selv alvorlige kvæstelser. Herudover fortaber sagen sig i hemmelighed, idet den er overdraget til undersøgelse hos den såkaldt uafhængige politiklagemyndighed.