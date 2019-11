Hollænderne rykker sammen i Danske Bank - ny direktør

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 28. november 2019 kl. 10:27For ½ år siden tiltrådte hollænderen Chris Vogelzang som øverste direktør i den turbolens ramte Danske Bank. Nu har banken ansat endnu en direktør med hollandsk blod i årerne. Frans Woelders får ansvaret for især IT-området. Han tiltræder til sommer og kommer fra et job i Royal Bank of Scotland.Foruden de 2 hollændere, der således rykker sammen i bankens ledelse, er den også tilført fransk/tysk og svensk blod. Virkningerne af internationaliseringen vil kunne ses om nogle få år.