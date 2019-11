Stålindustri kæmpe vil skære 3.000 jobs væk - er 15%

Onsdag 27. november 2019 kl. 22:35Skuden skal rettes op i stålindustri kæmpen Tata Steel Europe Ltd. med hjemsted i London. Det betyder farvel til 3.000 ansatte hovedsageligt i England og Holland, og ellers lidt hist og her worldwide. Det svarer til, at 15% af virksomhedens ansatte får en fyreseddel. Begrundelsen - verden er i hastig forandring, og Tata må følge med.Tata Steel blev til ved årtusindskiftet som resultat af engelsk-hollandsk firmafusioner.