2 livløse fundet af politiet i landsby ved Roskilde fjord

Onsdag 27. november 2019 kl. 21:24En ny kriminel (muligvis mord) sag er under udvikling i landsbyen Skuldelev ved Roskilde fjord. Hvor politiet sidst på eftermiddagen fandt 2 livløse personer i et hus i et boligområde. Man er indtil videre tilbageholdende med oplysninger. Politifolk har været på stedet i adskillige timer nu.Hvad der fik politiet til at dukke op på adressen og gøre fundet af de 2 livløse er endnu uklart.