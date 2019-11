Bil kørt i vestkøbenhavnsk sø - muligvis af drenge

Onsdag 27. november 2019 kl. 10:37Forbipasserende ved den vestkøbenhavnske Damhussøen gjorde store øjne i den tidlige morgenstund, da de kunne observere en bil med lygterne tændt ude i vandet. Redning fik hurtigt forholdene under kontrol. Efterfølgende viste det sig, at det muligvis var nogle drenge, der havde kørt bilen i søen.Flere drenge er nemlig set forsvinde fra stedet, og bilen viste sig desuden at være stjålet på den københavnske vestegn.