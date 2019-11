Brutalt kniv-opgør efter fyring

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 26. november 2019 kl. 23:20En 53-årig mand blev i aften stukket ned i et brutalt kniv-opgør på Vesterbro i København. Det var en 33-årig mand, der førte kniven. Hvilket var hans reaktion på at være blevet fyret fra sit arbejde, hvor offeret var hans kollega. Også chefen skulle have haft en omgang med kniven, men han undslap og fik i stedet den kvæstede bragt på sygehus.Meldingen om offeret er, at han blev lettere kvæstet. Den 33-årige mand var fuld og blev anholdt. Nu følger også en sag om vold mod ham oveni fyringen.