Lille pige faldt ud ad vindue fra 1. sal i SFO på skole

Tirsdag 26. november 2019 kl. 21:24En 6-årig pige har det "godt", efter at hun i går eftermiddag faldt ud ad et vindue fra 1. sal i SFO i en skole i landsbyen Øster Bjerregrav 5 km fra østjyske Randers. Efter ulykken blev hun bragt til universitetsygehuset i Århus, hvor man hurtigt fik kontrol over hendes kvæstelser.Man undersøger fortsat ulykken for at finde ud af, hvordan den kunne ske. En forælder så tilfældigt pigen falde, hvorfor der hurtigt blev taget affære for at komme pigen til undsætning.