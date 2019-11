9.500 jobs forsvinder og 2.000 opstår - for at skære flere væk!

Tirsdag 26. november 2019 kl. 18:23Forandringerne i verden, herunder turbolensen for ansatte og virksomheder tager til. Den tyske rutsjetur bliver alvorlig og kommer nu også til at omfatte bilgiganten Audi. Som har varslet farvel til 9.500 jobs på hjemmefronten over de kommende år. Samtidig bebudet 2.000 nye jobs - men kun for igen senere at kunne skære flere væk.De nye jobs bliver bl.a. digitale, og så er opskriften kendt. Det fører senere til fyringer. En del af de nye jobs er desuden øremærket el-bil produktion.Personale øvelsen opgøres af Audi til et stort milliard kr. beløb (i besparelser).