7 anholdt i sydsjællandsk landsby - med 15 kg hash

Tirsdag 26. november 2019 kl. 12:17En kvinde og 6 mænd blev sent i går eftermiddag anholdt i en politiaktion mod en ejendom i landsbyen Jungshoved på Sydsjælland. De var i besiddelse af 15 kg hash og nogle hundrede gram kokain. De sigtes alle for at have have distribueret narko i det sydsjællandske område.3 af de anholdte mænd (25-31 år) fremstilles i dag i grundlovforhør.