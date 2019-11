Rock bassist død

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 26. november 2019 kl. 12:05Den amerikanske rock bassist Doug Lubahn er død 71 år. Et liv for en unik musik kunstner er slut, og han æres nu af bl.a. gruppen The Doors, hos hvem han havde en afgørende rolle. Egentlig stod der ikke musik på hans løbebane som ung, men et møde som ski instruktør med nogle af musikkens fremtrædende folk gav startskuddet.Som følge heraf begyndte Doug Lubahns musik karriere i Los Angeles i 1966 og fortsatte til midt i 1980erne. Han medvirkede på 3 af The Doors udgivelser.