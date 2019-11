Millioner ramt af brutalt uvejr - mange er levende begravet

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 25. november 2019 kl. 23:40Også i Afrika går det brutalt for sig, hvad vejret angår. Millioner er ramt af især enorme regnmængder og følgelig oversvømmelser og jordskred. Mindst en håndfuld lande kæmper mod vejrguderne lige nu. I Kenya er over 50 indtil videre levende begravet og dræbt af mudder og vand.Somalia, Sydsudan, Etiopien og Tanzania er blandt de ramte. I sidstnævnte land gik en flod over sine bredder, rev folk med i vandmasserne og mindst 10 forsvandt i døden.