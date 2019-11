Ubåd med flere tons kokain

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 25. november 2019 kl. 22:07Opfindsomheden er stor hos og mulighederne åbenbart ubegrænsede for narko-smuglere. Ubåde er blandt nutidens transportmidler, når det gælder de suspekte varer. Således er en af slagsen netop fanget i Spanien. Dens last anslås af være flere tons kokain, der blev sejlet til europæisk farvand fra Sydamerika.Den aktuelle ubåd er 20 meter lang og menes at kunne dykke ned til 30 meter. Derfor er de svære at få øje på, og det besværliggøres også af de steder, hvortil de finder ind. Fordi der ofte er bugter og huler, hvor man kan søge skjul.