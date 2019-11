2 direktører forlader Mærsk

Mandag 25. november 2019 kl. 15:30Det kan være en tilfældighed, men det kan også være udtryk for reaktion på forandringer, at Danmarks største virksomhed A.P. Møller-Mærsk indenfor kort tid mister 2 direktører. De har begge sagt op, den ene efter 2 år og den anden efter kun 11 måneder i firmaets topledelse.Den første opsigelse kom fra Søren Toft, der for 2 år siden blev medlem af direktionen. Han skal være øverste chef i et schweizisk rederi. Den næste er netop kommet fra Carolina Dybeck Happe, som blev ansvarlig for finanserne i starten af dette år. Hun skal være finansdirektør i amerikanske General Electric.