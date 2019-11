Tragedie på julemarked - lille barn dræbt af isskulptur

Mandag 25. november 2019 kl. 09:10Hvert år sker der ulykkelige hændelser på julemarkeder. I aftes blev det bekræftet, da et lille barn blev dræbt på tragisk vis i Luxembourg. Hvor en isskulptur væltede og dele heraf ramte barnet på dødelig vis. Redningfolk kæmpede for barnets liv, men det døde allerede inden ankomst til sygehus.Den frygtelige ulykke skete ved det pompøse og meget besøgte julemarked i hovedstaden Luxembourg. Det er kendt for netop sine isskulpturer.