Kæmpe redningaktion - 14.000 får ombord i kæntret fragtskib

Søndag 24. november 2019 kl. 20:57Et fragtskib med 14.000 får ombord er i eftermiddag kæntret i Sortehavet efter at have forladt havnen i Midia i Rumænien. En kæmpe redningaktion blev omgående sat igang. Allerede fra begyndelsen blev nogle får reddet, fordi de selv svømmede rundt i havet. Nogle er døde og andre kvæstet.De mange får skulle have været ud på en lang rejse med Jeddah i Saudi Arabien som bestemmelsested. I stedet ligger det 85 meter lange fragtskib nu på siden nogle hundrede meter udenfor Midia.