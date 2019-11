Ung mand stukket ned i nyt gade-slagsmål - nu på Fyn

Søndag 24. november 2019 kl. 20:15En 25-årig mand befinder sig på universitetsygehuset i fynske Odense, efter at han i aften blev stukket ned under et gade-slagsmål i Assens. Der var 5-6 deltagere i opgøret, men de var alle forsvundet, da politiet nåede frem. Endnu er der således heller ikke spor af manden, der førte den bloddryppende kniv.I går aftes var det i Ålborg, der var gade-slagsmål. Hvor ligeledes en ung mand blev stukket ned.